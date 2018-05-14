İsrail zulmü can almaya devam ediyor!

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 12:52

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık'ta aldığı skandal karar sonrası bugün İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşınıyor. Açılış öncesi gergin bir bekleyiş ve şiddetli protestolar başladı. Gazze sınırını abluka altına alan İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çıkan gerginlik sonucu bir Filistin vatandaşı hayatını kaybederken 93 kişi de yaralandı. Açılış törenine Trump'ın damadı Jared Kushner ve kızı Ivanka Trump'ın da katılması bekleniyor. Başkan Trump açılışa telekonferans ile katılacak.

Gerginliğin hakim olduğu bölgede, büyükelçiliğin taşıyacağı caddeye İsrail ve ABD bayraklarının yanı sıra "Siyon dostu Trump" ve "Trump İsrail'i büyük yaptı" yazılı billboardlar asıldı.

Gazze'de protestolar başlarken, Filistinlilerin Batı Şeria'da ve Kudüs'te de sokağa çıkması bekleniyor. İsrail güvenlik güçleri helikopterle dağıttığı bildiride Filistinlilere 'can güvenliği' uyarısı yaparak, gösterilere katılmamalarını istedi. Arap Birliği ise Kudüs gündemiyle Çarşamba günü olağanüstü toplanma kararı aldı.

Konuyu haber yapan, İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli olduğunu belirtti.