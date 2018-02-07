İsrail ve Suriye arasında sular durulmuyor!

Daha önce de Suriye'ye hava saldırısı düzenleyen İsrail, Şam'a yine saldırdı. Suriye ise anında karşılık verdi.

Güncellenme 07 Şubat 2018 09:10

İsrail kaynaklı bir haber sitesi olan Haaretz, İsrail'in Suriye başkenti Şam'da bulunan bir araştırma ve geliştirme merkezine füze ile saldırı düzenlediğini yazdı. Şam civarında çok şiddetli peş peşe üç patlama olduğu iddia edilenler arasında. Suriye hava savunma sistemlerinin ise bu saldırıya anında karşılık verdiği bildirildi.

Saldırıya anında cevap verildi

Alman haber ajansına konuşan yetkili bire kişi ise, Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in saldırısına anında ve başarılı bir şekilde karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili ayrıca hava savunma sistemlerinin çok sayıda saldırıyı bu şekilde engellediğini söyleyerek füzelerin hedefe ulaşmadan imha edildiğini belirtti.

"İsrail saldırganlığı"

Suriye devlet televizyonu ise bu saldırıyı İsrail saldırganlığı olarak değerlendirirken, olayın Şam çevresinde gerçekleştiğini duyurdu.

İlk saldırı değil

Haaretz haber sitesi ise bu saldırının ilk olmadığını daha önce de Esed rejiminin de Şam çevresini hedef aldığını yazdı.