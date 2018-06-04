İsrail tatbikat üstüne tatbikat yapıyor!

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, daha önceden planlanan tatbikatın Perşembe gününe kadar devam edeceği belirtildi.

Güncellenme 04 Haziran 2018 09:52

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, yapılan tatbikatın Perşembe gününe kadar süreceği, tatbikat daha önceden planlandığı, ordunun kabiliyet gücünün her türlü ihtimale hazırlığının korunmasının planlandığı belirtildi.

Tatbikatın ülkenin güneyinde yani Gazze sınırında yapılacağı belirtilen açıklamada, daha önceden bu tatbikatın planlandığına değinildi.

2018'in başından bu yana çok kez askeri tatbikat gerçekleştiren İsrail ordusuna, bazı tatbikatlarda ABD ordusu da destek vermişti.

İsrail ordusu, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanıyor ve Gazze’ye Filistin direniş örgütleri tarafından İsrail bölgelerine roket atıldığını bahane ederek, hava saldırıları düzenliyor.