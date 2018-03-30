İsrail saldırdı! 7 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı, 7 kişi hayatını kaybetti, 500 kişi yaralandı.

Güncellenme 30 Mart 2018 17:18

İsrail askerleri ve Filistinliler arasında Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmada 7 Filistinli hayatını kaybederken yaklaşık 500 kişi yaralandı.

Orantısız güç kullanıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı.

Endişeliyiz açıklaması

Bakanlık yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de bugün gerçekleştirilen barışçı protesto gösterilerine katılan Filistinlilere yönelik orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz. İsrail güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucunda yaşanmakta olan can kaybı ve yaralanmalardan büyük endişe duyuyoruz.

İsrail bu duruma son vermelidir

İsrail’in bölgede gerilimi daha da artıracak güç kullanımına ivedilikle son vermesi lazımdır. Uluslararası toplumu İsrail’i bu saldırgan tutumdan vazgeçirmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.