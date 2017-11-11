İsrail, Rus yapımı İHA'yı düşürdüğünü açıkladı!
İsrail, Golan Tepeleri'ndeki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.
İsrail ordusu, işgal altında tutulan Golan Tepeleri'nde Rus yapımı bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurdu. İsrail'den yapılan açıklamada, Rus yapımı insansız hava aracının Golan Tepeleri üzerinde düşürüldüğü belirtildi.
İran ile bağlantısı kontrol edildi
Ordu sözcüsünün yaptığı açıklamada, hava aracının Suriye rejimine ait olduğu değerlendirmesi yapıldığı belirtildi. Aracın keşif amaçlı uçurulduğu değerlendirmesi yapılırken, olayın İran ve Hizbullah'la bir bağlantısı olup olmadığının kontrol edildiği ifade edildi.
Golan tepeleri İsrail işgali altında
Golan Tepeleri, Suriye ile İsrail arasındaki sınırda bulunuyor ve bölgenin bir bölümü İsrail'in işgali altında.
Köy halkı için operasyon sinyali vermişlerdi
Golan Tepeleri'ne yakın bir Dürzi köyüne geçtiğimiz hafta terör örgütü Nusra tarafından yapılan bombalı araç saldırısının ardından, İsrail ordusu köy halkını korumak için köye asker göndermeye hazır olduklarını açıklamıştı.