İsrail rahat durmadı! 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'den yapılan açıklamaya göre, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinli gözaltına alındı.

Güncellenme 29 Ocak 2019 12:44

İsrail silahlı güçlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 12 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltılar sıradanlaştı

Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği ifade edildi.

İsrail işgalinde olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te belli aralıklarla evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, asılsız iddialarla Filistin halkını gözaltına alıyor. Bölgede artık sıradan hale gelen gözaltılarda, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu kişiler günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

6 bin Filistinli tutuklu

Filistin’in resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430’u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

Tutukluluk süreleri uzatılabiliyor

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.