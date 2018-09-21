İsrail: Putin, Esad'ın telefonlarına çıkmıyor!

İsrail İstihbarat Bakanı Katz; Putin'in Beşar Esad'ın telefonlarını açmadığını iddia etti.

Güncellenme 21 Eylül 2018 17:26

15 Rus askeri personelinin öldüğü uçakla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Israel Katz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Beşar Esad'ın telefonlarını açmadığını iddia etti.

Öte yandan, İsrail heyeti açıklama yapmak için Moskova'ya gitti. Ancak heyet bulguları kabul görmeden geri döndü.

Putin, Esad’a yanıt vermedi

Rusya'nın yaptığı açıklamaların aksine, Putin'in olayla ilgili olarak İsrail'i değil Esad'ı suçlu bulduğunu iddia eden Katz, "Esad ona ulaşmaya çalıştı, ama Putin yanıt vermedi. Rusya Esad'a ve Suriye'deki Hizbullah'a silah yollayan İran'a çok öfkeli" dedi.

Rus yetkililer yeni bir soruşturma istedi

Hizbullah ve Esad rejimine yakın Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyonu ve İsrail'in Haaretz gazetesinin bildirdiğine göre, İsrail'in Rusya'ya sunduğu bilgiler kabul görmedi. Dün iki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için Moskova'ya giden İsrail Savuna Güçleri heyeti, hedefine ulaşamadı. Heyet olaydan Rusya ve Esad rejimini suçlu gösterince, Rus yetkililer yeni bir soruşturma istedi.

Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği bir açıklama yayımlayarak, 'sorumsuz' olarak nitelediği İsrail güçlerinin 15 Rus askerinin ölümüne neden olduğunu vurguladı.

Ne yaşanmıştı?

Pazartesi akşamı dünyayı sarsan olayda; Esad rejimine bağlı hava savunma sistemi, İsrail uçaklarının saldırısı sırasında, 15 askerin bulunduğu Rus uçağını düşürmüş; Rusya olayla ilgili olarak İsrail'i hedef almıştı. Moskova, Rus askerlerini ölüme sürüklemekle suçlanan İsrail'e cevap verme hakkının saklı tutulduğunun altını çizmişti.