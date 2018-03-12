İsrail ordusu "büyük savaşa" hazırlanıyor!

İsrail ordusu, "Olası büyük bir savaşa" hazırlık adı altında 7 gün sürecek bir tatbikat yapmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 12 Mart 2018 10:27

"Olası büyük bir savaşa" hazırlanan İsrail, 7 gün boyunca sürecek büyük çaplı bir askeri tatbikat başlattı. İsrail’in ordusunun ve yerel basının yaptığı açıklamada, Pazar günü saat 19.00'da siren sesleriyle birlikte geniş çaplı bir tatbikatın başladığı belirtildi.

Yahudi yerleşim birimleri dahil değil

Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerinin tatbikata dahil edilmediği ve yapılan faaliyette sivillerin tahliyesiyle ilgilenen ordu güçlerinin de katıldığı kaydedildi.

Tatbikat Mart’ın ortasına kadar sürecek

Geçen hafta Pazar günü ABD ordusu ile tatbikat yapan İsrail ordusu, Lübnan ve Gazze'den gelebilecek "muhtemel saldırılara karşı" karşı ortak bir faaliyet yürütmüştü. Bahsi geçen tatbikat Mart ortasına kadar sürecek.

2001’den bu yana ortak tatbikat düzenleniyor

ABD ve İsrail orduları 2001'den bu yana ortak askeri tatbikatlar düzenliyor.

Lübnan’ı tehdit etmişti

Geçen ay açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan merkezli Hizbullah'ın savaşa girmesi durumunda İsrail'in tüm gücünü kullanacağını ve karadan Lübnan'a girileceğini söylemişti.

Lübnan’dan karşı hamle gelmişti

Liberman'ın tehdit gibi sözlerinden sonra ise Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad Hariri, Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ve bazı bakanlar ile üst düzey yetkililerin yer aldığı Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, "Lübnan'ın güvenliği" konulu toplantı düzenlemiş ve ardından İsrail'in muhtemel saldırısına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verildiği bildirilmişti.