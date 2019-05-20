İsrail minik bir bedenin canına kıydı!

İsrail güçlerinin yalnız ailesinin yanında gitmesine izin vermediği ve tek başına ağır bir beyin ameliyatı geçiren küçük Ayşe, hayatını kaybetti.

Güncellenme 20 Mayıs 2019 10:05

Tedavi için Kudüs’e gönderilen ama İsrail’in ailesine refakatçi izni vermediği 5 yaşındaki Filistinli Ayşe El Lulu, hayata gözlerini yumdu.

Gazze’deki hastanede hayatını kaybetti

İsrail güçleri, beyin kanseri olan minik Ayşe’nin ailesinin tüm çabalarına rağmen izin vermemişti ve Ayşe’yi ameliyat olması için bir hemşire eşliğinde tek başına ambulansla Kudüs'e göndermişti.

Ailesinden uzakta ve yalnız başına ağır bir beyin ameliyatı olan Ayşe, ameliyattan sonra durumun kritik olması nedeni ile Gazze’deki başka bir hastaneye sevk edilmişti. Aileden alınan bilgiye göre minik kız, birkaç gün sonra Gazze’de sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

“Hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı”

Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila, yaşanan trajediye ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Alkaila, yaşananların İsrail zulmünün ve Filistinlilerin çektiği acının bir yansıması olduğunu söyledi. Alkaila, “Ayşe, hastalıkla tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Küçük bir çocuk, tedavi süresince sevgi ve psikolojik destek sağlaması için annesi, babası veya erkek kardeşi yanında olmadan İsrail kontrol noktalarında nasıl tek başına yolculuk edebilir?" dedi.