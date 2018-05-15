İsrail katliam yaptı, Türkiye'de üç günlük yas ilan edildi

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sonrası çıkan olaylarda 59 kişi Şehit olurken Türkiye üç günlük yas ilan etti.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 09:13

Türkiye, ABD'nin büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması sonrası yaşanan olaylara çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer siyasiler önemli mesajlar yayınladı. Taksim'de Filistin'e destek, ABD ve İsrail'e tepki yürüyüşleri düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda 18 Mayıs Cuma Günü Yenikapı'da miting düzenleyecek.

Üç günlük yas ilan edildi

Bakan Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla 3 gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bayraklar yarıya indi

ABD'nin yaptığı bu hamleyi protesto etmek isteyen Filistinlilere saldıran İsrail 59 vatandaşı Şehit etti. Bu olay sonrası 3 günlük yas ilan edilirken Taksim'de ve diğer birçok yerde bayraklar yarıya indirildi.

Hükümet açıklama yaptı

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare maksadıyla Ankara'ya çağırmıştır. Yarın TBMM'de Kudüs hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak. Hükümetimiz de bu konuyla ilgili TBMM'ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağırılacaktır. Bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir" dedi.