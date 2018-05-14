İsrail katliam yaptı, Trump barış diledi

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Küdüs'e taşındı. Çıkan olaylarda 42 Filistin vatandaşı Şehit oldu.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 16:54

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal kararının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Tel Aviv'den Küdüs'e taşındı.

Avrupa temsilci göndermedi

ABD'nin Kudüs büyükelçiliğinin açılış törenine, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in de aralarında bulunduğu üst düzey ABD'li yetkililer katıldı. Batı ülkeleri bu törene temsilci göndermedi.

41 Filistinli Şehit oldu

ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması sonrası abluka altındaki Gazze sınırında Filistin halkı tarafından protestolar düzenlendi. İsrail'in kalabalığa açtığı ateş sonucu ise 41 Filistinliyi şehit olurken, binin üzerinde Filistinli de yaralandı.

İsrail’in yanındayız mesajı

Videokonferansla açılışa katılan Trump, her ülkenin kendi başkentini seçme özgürlüğüne sahip olduğunu, İsrail halkının her zaman yanında olduklarını söyledi.

“İsrail'e ve Filistinlilere barış diliyorum”

Trump, İsrail'in kurulduktan sonra Kudüs'ü başkent olarak tanıdığını, İsrail hükümet binalarının, devlet başkanlarının bulunduğu yer olan Kudüs, egemen bir devlet olan İsrail tarafından başkent edilebilme hakkına sahip olduğunu, yıllardır buna izin verilmediğini, kendi talimatı ile nihayet ABD'nin Kudüs'ü başkent olarak tanıdığını, Büyükelçilik binalarını planlanandan çok daha önce kutsal topraklarda açmış bulunduklarını, ABD'nin kalıcı barışa yönelik kararlılığının ve statükonun durumuna yönelik kararlılığının devam ettiğini, ABD'nin bundan böyle de İsrail'in dostu olmaya devam edeceğini, İsrail'e, Fİlistinlilere ve bütün komşulara barış dilediğini ifade etti.