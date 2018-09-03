İsrail, İran'ı bu sözlerle tehdit etti

Bugün açıklama yapan İsrail Savunma Bakanlığı, Irak’taki İran hedeflerini vurabileceklerini söyledi.

Güncellenme 03 Eylül 2018 14:52

Daha önce de Suriye’deki İran hedeflerini vuran İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye'de olan her şeyi kesinlikle gözlemlediklerini, İran hedefleri konusunda da, kendilerini sadece Suriye toprağıyla sınırlamadıklarını, bunun da çok açık olduğunu, nereden gelirse gelsin, herhangi bir İran tehdidine karşılık vereceklerini belirtti.

İran’ın Irak’taki üsleri hedefte

Reuters’ın haberine göre, Tahran yönetiminin Irak'taki Şii müttefiklerine onlarca füze transfer ettiklerini, menzili 700 kilometreyi bulan füzeler, Irak'ın batısı veya güneyine konuşlandırılması halinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve İsrail'in başkenti Tel Aviv'i vurma kapasitesine sahip olduğunu, İran Devrim Muhafızları'nın Orta Doğu'ya sürdüğü Kudüs Güçleri'nin, Irak'ın hem güneyinde hem de batısında üsleri bulunduğunu söyledi.

İran’dan açıklama

İddialara yanıt veren Irak Dışişleri Bakanlığı ise, İran'ın Haşdi Şabi'ye balistik füze verildiği iddialarının medyada dolaştığını ve bunu doğrulayacak bir delilin olmadığını açıklamıştı.