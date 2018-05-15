İsrail Büyükelçisi'ne ülkene dön uyarısı
Dışişleri, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh'e Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle ülkesine dönmesi uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı uyarısında bulunuldu.
60 Filistinli hayatını kaybetti
Gelen bilgilere göre, Naeh Bakanlığa çağrıldı ve dün Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edildi.
Ülkene dön uyarısı
Naeh'e, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in istişareler için Türkiye’ye çağrıldığı iletildi. Naeh'e ayrıca bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.
Trump'ın kararı infial yarattı
ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.
İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaraladı.
Üç gün milli yas ilan edildi
İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.