İsrail Büyükelçisi'ne ülkene dön uyarısı

Dışişleri, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Naeh'e Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle ülkesine dönmesi uyarısında bulundu.

Güncellenme 15 Mayıs 2018 15:24

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh'e Gazze sınırındaki olaylar nedeniyle İsrail'in tutumunun protesto edildiği ve bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı uyarısında bulunuldu.

60 Filistinli hayatını kaybetti

Gelen bilgilere göre, Naeh Bakanlığa çağrıldı ve dün Gazze sınırında 60 Filistinlinin hayatını kaybetmesi ve 2 bin 770'ten fazla kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle İsrail'in tutumu protesto edildi.

Ülkene dön uyarısı

Naeh'e, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem'in istişareler için Türkiye’ye çağrıldığı iletildi. Naeh'e ayrıca bir süre ülkesine dönmesinin uygun olacağı bildirildi.

Trump'ın kararı infial yarattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini dün resmen Kudüs'e taşıması, bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 60 Filistinliyi şehit etti, 2 bin 770'in üzerinde Filistinliyi yaraladı.

Üç gün milli yas ilan edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.