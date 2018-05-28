İsrail basınından kriz çıkaracak F-35 iddiası

Türkiye'nin ABD'den F-35 almasını istemeyen İsrail, Ortadoğu'da bu uçaklara sahip olan tek ülke olmak istiyor.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 13:34

Türkiye ve ABD arasındaki F-35 savaş uçaklarının teslimatıyla ilgili süreçte çıkan bazı sorunlar devam ederken, İsrail basını ortalığı karıştıracak bir habere imza attı.

İsrail, Türkiye’nin F-35 almasını istemiyor

İsrail en saygın gazetelerinden olan Haaretz'in haberine göre, Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarına sahip olmasından endişe eden İsrailli yetkililer, uçakların kapasitesini yükseltecek teknolojinin Türkiye'ye verilmemesi için ABD'li yetkililerle görüştü.

F-35 sahibi olan tek ülke olmak istiyor

Gazeteye demeç veren İsrailli bir yetkili, İsrail'in Ortadoğu'da F-35'lere sahip olan tek ülke olmayı istediğini, İsrail-ABD görüşmelerinin merkezinde F-35'lerin kapasitesini yükseltecek teknolojilerin Türkiye'ye transferinin engellenmesinin yer aldığını iddia etti.

Engelleme yapmak zor

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapan yetkililer ise, F-35'lerin üretim sürecinde de yer alan Türkiye'ye 100 adet F-35 teslimatı yapılmasını engellemenin güç olduğunu düşünüyor.

Ne yaşanmıştı?

Geçtiğimiz günlerde 2019 savunma bütçesini görüşen ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen tasarıda Türkiye'ye F-35 savaşa uçağı satışının da askıya alınması öngörülüyordu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, satışın askıya alınması durumunda Türkiye'nin buna karşılık vereceğine dikkat çekilmişti.

F-35'lerin ilk parti teslimatının 21 Haziran'da yapılması planlanıyor.