İsrail askerinin gözaltına aldığı Ebru Özkan yurda döndü!

Kudüs'e yaptığı ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ebru Özkan, Türkiye'ye döndü.

Güncellenme 16 Temmuz 2018 10:30

Kudüs'e ziyarete giden ve İsrail askerleri tarafından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan, daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere Çarşamba günü serbest bırakılan Ebru Özkan, Türkiye'ye döndü.

Türkiye’ye döndü

Kudüs'ü ziyaret eden ardından da 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Özkan, şartlı olarak tahliye edilmiş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bugün ise tarifeli uçakla Türkiye'ye döndü.

İsrail adli makamlarınca hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılan ve pasaportu iade edilen Özkan, THY'ye ait uçakla İstanbul'a geldi.

Yakınları ve AK Partili isimler karşıladı

Özkan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın tarafından çiçeklerle karşılandı. Bu sırada Özkan, yakınlarına sarılarak ağladı.

Başkan Erdoğan’a teşekkür

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özkan, "Çok şükür bitti, vatanımdayım, huzurluyum. Böyle bir değerli günde gelmiş olmak da ayrı bir mutluluk veriyor. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha bu tarz şeyler yaşatmasın ve birlik beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Özkan, İsrail'de tutuklu bulunduğu dönemde Türkiye'de kendisine verilen desteğin farkında olduğunu, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin ise davayı yakından takip ettiğini bildirdi.

Kendisine gösterine yoğun ilgiye şaşırdığını belirten Özkan, "Davaya bu kadar destek verildiğini bilmiyordum. Bu anlamda tüm Türk halkına teşekkürler. Sayın Başkanımıza (Recep Tayyip Erdoğan) sonsuz teşekkür ediyorum. Çok fazla ilgilendiler, alakadar oldular" dedi.

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