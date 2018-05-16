İsrail artık Türkiye'den bu ürünleri almayacak

Gazze katliamı sonrası Türkiye, İsrail'e bazı yaptırımlar uygulamıştı. İsrail ise Türkiye'den artık tarım ürünleri almayacağını duyurdu.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 10:24

Gazze'deki katliam sonrası gerilen Türkiye ve İsrail ilişkileri sonrası İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel, Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye'den tarım ürünleri ithalatını dondurduklarını açıkladı. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Türkiye'den İsrail'e geçtiğimiz yıl tarım ürünü olarak 9 milyon dolarlık domates ihracatı yapılmıştı.

Türkiye’ye hadsiz sözler

Tarım bakanı olarak Türkiye'den tarım ürünlerinin ithalatını dondurma talimatı verdiğini yazan Ariel, "İki yüzlü bir şekilde İsrail'e ahlak dersi vermeye çalışan bir ülkeye destek olmayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail - Türkiye ticaret hacmi ne kadar?

Habertürk'ün haberine göre, Türkiye geçen yıl İsrail'e 3.4 milyar dolarlık ihracat yaparken, bu ülkeden 1.5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi ise 4.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hangi ürünler ön planda?

İsrail'e yapılan ihracatta en önemli ürünler binek otomobiller, demir çelik ürünleri, izole edilmiş kablo ve teller, mücevherci eşyası ve aksamı, plastik eşyalar, konfeksiyon ürünleri, beyaz eşya, seramik ürünleri ve çimento olarak sıralanıyor.

İthalatımızda en önemli ürünler ise petrol yağları, propilen polimerler, siklik hidrokarbonlar, elektrik enerjisi üretim grupları ve etilen polimerler.

Türkiye, İsrail’e hangi ürünleri satıyor?

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'den İsrail'e tarım ürünleri ihracatı ise en sonlarda yer alıyor. Açıklanan listeye tarım ürünü olarak sadece domates girerken, geçtiğimiz yıl bu ülkeye 9 milyon dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi.