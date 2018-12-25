İsrail, ABD'nin Suriye'den çekilmesinden rahatsız oldu

İsrail Adalet Bakanı Şaked, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ülkeleri için doğru bir adım olmadığını, bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini söyledi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 14:58

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekileceğini açıklamasından sonra İsrail rahatsız oldu. İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked konuya dair değerlendirme yaptı.

“Bu karar Erdoğan’ı güçlendirir”

Trump'ın kararının 'İsrail için kötü' olduğunu belirten Şaked, ABD Başkanı Trump’ın İsrail'in büyük bir dostu olduğunu, bu adımın İsrail için olumsuz olduğunu, bu adımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı güçlendirdiğini söyledi.

“Terör örgütleri bizim müttefikimiz”

İsrailli bakan, ABD'nin çekilmesinin Suriye'deki teröristleri olumsuz etkileyeceğini, Kürt’lerin büyük kahraman olduğunu, onların sayesinde Batı'nın DEAŞ'la savaşının başarıya ulaştığını, Suriye’deki terör örgütlerinin müttefikleri olduğunu, Türklere karşı verdikleri mücadeleyi kazanmalarını umduğunu ifade etti.