İspanyollar Arda Turan'ı böyle eleştirdi

Arda Turan hakkında çok sert ifadeler kullanan İspanyol yazar, Başakşehir'in futbolcuyu hemen kovması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 15 Ekim 2018 13:44

İspanya’da Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesinde Arda Turan'la ilgili oldukça sert bir yazı kaleme alındı. Bahsi geçen yazıda, Arda Turan'ın Barcelona'dan 1 Euro bile para almaması ve Başakşehir tarafından da hemen kovulması gerektiği savunuldu.

“İspanya'da 4 yıl yaşayıp tek kelime İspanyolca konuşamadı”

Gazete yazarı Frieros, Barcelona’nın parmaklarını Arda Turan'a kaptırdığını, son dönemin en kötü transferi olduğunu, bunun Barcelona’nın suçu olmadığını, tüm sorumluluğun Arda Turan’da olduğunu, Barcelona'yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördüğünü, Arda’nın kendini iyi bir hayat yaşamaya adadığını, futbolcuda; sıfır empati, sıfır uyum ve sıfır performans olduğunu, İspanya'da 4 yıl yaşayıp tek kelime İspanyolca konuşamadığını belirtti.

“Barcelona, Arda Turan’la ne yapacağını bilemedi”

Barcelona’nın Arda Turan’ın son zamanlarında onunla ne yapacağını bilemez halde olduğunu belirten yazar, “Hiçbir büyük takım onu transfer etmek için, Barcelona'da yarattığı ekonomik yıkımı telafi edecek bir para ödemek istemiyordu. Türkiye'deki büyük takımlar bile onu istemedi ve sonunda Başakşehir gibi daha küçük bir takıma kiralandı. Barcelona bir süreliğine milyon dolarlarını kurtarmıştı” ifadelerini kullandı.

Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'ye dönen Arda Turan, kariyerini yeniden yükseltmek yerine kendisini bir futbolcu olarak toprağa gömdü. Milli Takım'dan da gönderildi çünkü bir 'emekçi' olmayı kabul etmiyordu artık ve veteran bir gazeteciye saldırıp, küfür etti."

“Türkiye'de gerilim altında bir tartışma başlattı”

"Geçen yıl bir hakeme saldırdı ve 16 maç ceza aldı. Son olarak da bir kaç gün önce, 8 aylık hamile eşini üzecek bir şekilde barda, bir şarkıcıya saldırı sahneledi. Ve Türkiye'de gerilim altında bir tartışma başlattı."

“Başakşehir, Arda Turan'ı hemen kovmalı”

"Şimdi Başakşehir'in yapması gereken Arda Turan'ı hemen kovmak olmalı. Eğer Barcelona da ona 1 Euro bile ödüyorsa hemen bundan vazgeçmeli. Kötü karakterli milyoner Arda Turan, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı..."