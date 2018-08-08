İspanya yanlışlıkla Estonya'ya füze fırlattı!

İspanyol savaş uçaklarının dün öğle saatlerinde Estonya'ya yanlışlıkla füze fırlattığı açıklandı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 16:18

Estonya Savunma Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, NATO Baltık Hava Devriyesi Misyonu çerçevesinde görevli İspanyol savaş uçağının güney Estonya'da dün öğle saatlerinde yanlışlıkla füze fırlattığı aktardı.

Füzenin kalıntıları aranıyor

Füzenin yaklaşık olarak 10 kg patlayıcı taşıdığı belirtilen açıklamada, Estonya güvenlik güçlerinin füzenin kalıntılarını aramaya devam ettiği belirtildi.

Estonya bu duruma ne dedi?

Sosyal medyadan açıklama yapan Estonya Başbakanı Juri Ratas, kaza sonucu yaralı ya da ölü olmadığını, kazadan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

İspanya’dan açıklama

Öte yandan, kazanın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklayan İspanya Savunma Bakanlığı, olay hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Tatbikata iki İspanyol ve iki Fransız savaş uçağının katıldığı bildirildi.