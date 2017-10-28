İspanya medyası Arda'nın rahatlığını konuşuyor!

Bu sezon hiçbir maçta oynamayan Arda Turan'ın takım içindeki rahat tavırları İspanya medyası tarafından eleştirildi

Güncellenme 28 Ekim 2017 16:35

Barcelona'ya büyük umutlarla transfer olan ancak kısa süre içerisinde büyük bir düşüşe geçen ve bu sezon hiçbir maçta kadroya dahi giremeyen Arda Turan, rahat tavırlarıyla İspanya'da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Marca Gazetesi eleştirdi

Kariyerinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Arda Turan, İspanyol gazetesi Marca’nın eleştiri odağı oldu.

Sürekli gülüyor

Marca’da yer alan haberde Arda’nın, Barcelona’da kadroya girememesine rağmen neşeli olduğu ve sürekli güldüğü ifadelerine yer verildi.

Kenarda kalmayı dert etmez

Milli futbolcunun kadroda yer alma hedefinin olmadığı, kontratının sonuna kadar kenarda kalmayı dert etmeyeceğine vurgu yapıldı.