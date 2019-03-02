Ispanaktan daha fazla demir içeriyor!
En iyi demir kaynaklarından biri olarak gösterilen ıspanak aslında tereden daha az demir barındırıyor.
Yapılan araştırmalara göre terenin ıspanaktan daha fazla demir içerdiğini biliyor muydunuz? İşte uzmanlar bol demir kaynağı terenin faydalarını sizler için sıraladı.
- Kanda bulunan şeker miktarını düşürür
- Karaciğer ve bronşları çalıştırır
- İçeriğinde bulunan demir kanın tazelenmesine yardımcı olur ve kansızlığı giderir.
- Tere midenin çalışmasını sağlayıp, hazmı kolaylaştırır.
- Kansere karşı güçlü bir koruyucudur
- Sinirlerin dinlenmesine yardımcı olur
- İştahı açmaya yardımcı bir besindir
- Cinsel gücü ve isteği artırmaya yardımcı bir besindir
- Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur
- Saç içinde önemli faydaları olan tere saç dökülmesi ve kepeklenmesi gibi saç sorunlarını azaltır
- Sigara ve alkolün vücutta bıraktığı zararları en aza indirger
- Güçlü antioksidan etkiye sahip olması bakımından grip ve soğuk algınlığın çabuk geçmesine yardımcı olur.