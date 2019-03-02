Ispanaktan daha fazla demir içeriyor!

En iyi demir kaynaklarından biri olarak gösterilen ıspanak aslında tereden daha az demir barındırıyor.

Güncellenme 02 Mart 2019 11:09

Yapılan araştırmalara göre terenin ıspanaktan daha fazla demir içerdiğini biliyor muydunuz? İşte uzmanlar bol demir kaynağı terenin faydalarını sizler için sıraladı.

  • Kanda bulunan şeker miktarını düşürür
  • Karaciğer ve bronşları çalıştırır
  • İçeriğinde bulunan demir kanın tazelenmesine yardımcı olur ve kansızlığı giderir.
  • Tere midenin çalışmasını sağlayıp, hazmı kolaylaştırır.
  • Kansere karşı güçlü bir koruyucudur
  • Sinirlerin dinlenmesine yardımcı olur
  • İştahı açmaya yardımcı bir besindir
  • Cinsel gücü ve isteği artırmaya yardımcı bir besindir
  • Böbreklerin düzenli çalışmasına yardımcı olur
  • Saç içinde önemli faydaları olan tere saç dökülmesi ve kepeklenmesi gibi saç sorunlarını azaltır
  • Sigara ve alkolün vücutta bıraktığı zararları en aza indirger
  • Güçlü antioksidan etkiye sahip olması bakımından grip ve soğuk algınlığın çabuk geçmesine yardımcı olur.

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