İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanı oldu

Meclis Başkanlığı yarışında sonuç 3. turda belli oldu. AK Parti adayı İsmail Kahraman, 289 oy alarak yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Güncellenme 20 Kasım 2017 18:35

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı seçimi için TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı. Genel Kurul'daki oylamada ilk 2 turda Meclis Başkanı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçilemedi. 3. turda AK Parti'nin adayı İsmail Kahraman yeniden Meclis Başkanlığı'na seçildi.

İsmail Kahraman teşekkür konuşması

İşte Kahraman'ın yaptığı konuşmadan satır başları:

Yeni Meclis Başkanı seçilen İsmail Kahraman yaptığı açıklamada, "Değerli milletvekilleri sizleri ve necip milletimizi saygı ile selamlıyorum. 26. yasama döneminin 2. devresi için TBMM Başkanlığı'na tekrar seçerek şahsıma gösterdiğiniz teveccühe teşekkürümü sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını saygı ile selamlıyorum. 26. yasama dönemi siyasi tarihimizde müstesna bir yere sahip olacaktır. FETÖ örgütünün kullanılması ile devletimiz yok edilmekle karşı karşıya geldi. Milletimizin kalbi Meclisimizin savaş uçakları ile bombalandı, helikopterlerle ateş altına alındı. Milletimiz parti farkı gözetmeksizin, milli birlikte ve kardeşlik ruhu ile meydanları doldurdu." dedi.

İlk tur oylama sonucu belli oldu

İlk tur oylama sona erdi.

İsmail Kahraman:260

Zekeriya Temizel:113

Selma Irmak: 39

Celal Adan: 40

Yusuf Halaçoğlu: 6

Tamer Dağlı: 38

İlk turda 367 aranıyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur oylamaya geçildi.

İkinci tur oylama sonucu:

İkinci tur oylama sona erdi.

İsmail Kahraman: 257

Zekeriya Temizel: 122

Selma Irmak: 38

Celal Adan: 40

Yusuf Halaçoğlu:7

Tamer Dağlı:37

Bu turda da 367 bulunamadığı için oylamada 3. tura geçildi. Tamer Dağlı, 3. tur oylama öncesi Meclis Başkan adaylığından çekildi.

Üçüncü tur oylama sonucu:

İsmail Kahraman: 289

Zekeriya Temizel: 124

Selma Irmak: 37

Celal Adan: 36

Yusuf Halaçoğlu: 7

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 509 milletvekili katıldı. Buna göre, Kahraman, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276'nın üzerinde oy alarak, yeniden Meclis Başkanı seçildi.

Kimler adaydı?

TBMM Başkanlığı için AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti AdanaMilletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHPİstanbul Milletvekili Celal Adan ve İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yarıştı.

Gizli oy yapıldı

Genel Kurul'da, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapıldı. İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) arandı. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacaktı. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacaktı. 3. turda İsmail Kahraman yeterli oyu aldığı için yeniden Meclis Başkanı seçildi.

İsmail Kahraman kimdir?

İsmail Kahraman, 7 Aralık 1940 tarihinde Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Karabük'te tamamlayan Kahraman, liseyi de Haydarpaşa Lisesi'nde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gördü ve mezun oldu.

29 Mayıs 1985 tarihinde kurulan Birlik Vakfı'nda Mütevelli Heyeti Başkanı olan İsmail Kahraman, 21 Aralık 1994 tarihinde kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın da kurucu üyesi olmuştur. Bir süre boyunca İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğinde bulunan İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı kurucuları arasında yer almıştır.



İş hayatında sanayi ve ticaret şirketlerinde icra kurulu başkanlıkları yapan İsmail Kahraman, Çalışma Bakanlığı'nda bir süre boyunca da Bakan Müşavirliği yapmıştır.

24 Aralık 1995 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Ardından 28 Haziran 1996 tarihinde Refah Partisi genel başkanı Necmettin Erbakan tarafından Doğru Yol Partisi koalisyonu ile kurulan 54. Hükümette Kültür Bakanlığı görevine geldi.

28 Şubat postmodern darbesiyle hükümetin 18 Haziran 1997 tarihinde istifa etmesinin ardından İsmail Kahraman'ın da Kültür Bakanlığı görevi sona erdi. 18 Nisan 1999 tarihindeki genel seçimlerde Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından kurulan Fazilet Partisi'nden 21. Dönem milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

3 Kasım 2002 tarihindeki seçimlerde aday olmayan ve bir süre boyunca siyasete ara veren İsmail Kahraman, 1 Kasım 2015 tarihindeki seçimlerde yeniden AK Parti'den İstanbul milletvekili olarak seçildi ve meclise geri döndü.

1 Kasım 2015'teki seçimlerden sonra TBMM'de milletvekili olarak yerini alan İsmail Kahraman, 22 Kasım 2015 tarihindeki TBMM Başkanlığı seçimlerinde TBMM'nin 27. Başkanı oldu.

20 Kasım 2017'de yapılan seçimde bir kez daha TBMM Başkanı olarak seçildi.