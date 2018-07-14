İsmail Çipe'nin performansı Terim'i mest etti

Daha önce "yerli kaleci arıyoruz" açıklaması yapan Fatih Terim, FC Wil maçında 90 dakika Galatasaray'ın kalesini koruyan İsmail Çipe'ye tam not verdi.

Güncellenme 14 Temmuz 2018 17:56

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni sezon öncesi İsviçre’deki kamp çalışmalarına altyapıdan bazı oyuncuları da götürdü. Takımın genç oyuncularından oldukça ümitli olan Terim, mali sıkıntılar nedeniyle yeteri kadar transfer yapılamayacağını bildiği için kafasındaki bazı isimleri A takıma yükseltmeyi planlıyor.

Çipe, Terim’den tam not aldı

Bu kapsamda, dün yapılan FC Wil 1900 mücadelesinde yer alan ve 90 dakika boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan İsmail Çipe, gelecek vadeden oyuncular arasına girdi. Terim, takımda Fernando Muslera'ya bir türlü alternatif üretilemediği için kısa süre önce "Yerli kaleci arıyoruz" açıklaması yapmıştı. Gösterdiği başarı ile adeta Terim'in bu açıklamasına cevap veren genç yetenek Çipe, performansı ile tam not aldı.

1-0 kazanılan mücadele sonrası 23 yaşındaki genç oyuncuyu tebrik eden Fatih Terim, "Böyle devam edersen bu formayı elbet uzun yıllar giyeceksin. Yetenekli bir kalecisin, sana güveniyorum. İnşallah bu kampın yıldızı olursun" ifadelerini kullandı.

Diğer gençler de Terim’in güvenini kazandı

Başarılı kaleci İsmail Çipe'nin yanı sora diğer gençler de Terim'in güvenini kazandı. Celil Yüksel ve Yunus Akgün, FC Wil karşısında buldukları şansı iyi değerlendirdi. Terim, Çipe gibi bu oyuncuları da tek tek tebrik etti. Terim ayrıca, diğer genç oyuncular, Abdussamed Karnuçu, Doğan Can Davas ve Ahmet Sivri’ye de son bölümde süre vererek motive etti.