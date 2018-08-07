Galatasaray’ın parlayan yıldızı İsmail Çipe, kendisine fırsat verilmesi durumunda uzun yıllar takımının formasını taşımak istediğini söyledi.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 12:18

Galatasaray’ın 23 yaşındaki genç kalecisi İsmail Çipe, fırsat verildikçe uzun yıllar takımına hizmet etmek istediğini söyledi.

Kulübün genç ve parlayan kalecisi İsmail Çipe, basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İlk kez Terim’in çalışmalarına katılmış

Teknik Direktör Fatih Terim’in kamp çalışmalarına ilk kez katıldığını belirten İsmail Çipe, İsviçre kampında birinci kaleci olarak görev yaptığını, Terim’in kendisine bir şans verdiğini, 2. Lig’de oynamanın kendisine çok büyük tecrübe kattığını, daha önce bu kadar rahat maç oynayacağını düşünemediğini, hocalarıyla eksikliğini kapatacağını düşündüğünü, Terim’in kendisine bu şansı vermesi durumunda uzun yıllar Galatasaray’a hizmet etmek istediğini, hedeflerinin Galatasaray formasını taşımak olduğunu, alt yapıda yetiştiklerini, 2 senedir dışarıda olduğunu, kulübün bu formayı kendilerine layık görmesi durumunda taşımak istediklerini söyledi.

Taffarel ve Muslera’ya övgü

Galatasaray’da kaleci antrenörü Claudio Taffarel ve kaleci Fernando Muslera ile çalışmalarıyla ilgili bir gelen bir soru üzerine Çipe, dünyanın en iyi iki kalecisiyle çalıştıklarını, birinin kendi zamanının, birinin de şu anki zamanın en iyisi olduğunu, birinin hocalık yaptığını, birinin de ağabeylik yaptığını, onların karakterini, kişiliğini konuşmaya bile gerek olmadığını, ikisinin de çok özel ve güzel insanlar olduğunu, kendilerine hep doğru yolu gösterdiklerini, onlarla çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu ifade etti.