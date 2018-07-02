İsmail Çipe, Galatasaray'da kadroyu garantiledi

Galatasaray'a ikinci kaleci olarak gelen başarılı oyuncu İsmail Çipe'nin takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 13:45

Bir süredir Muslera'nın yanına ikinci bir kaleci alamayan Galatasaray'ın İsviçre kampına birinci kaleci olarak İsmail Çipe’yi götüreceği öğrenildi.

Takımda kalması kesinleşti

Geçen sezonun ilk yarısında Karagümrük’te top koşturan İsmail Çipe, ikinci yarıyı ise Tuzlaspor’da geçirmişti. 23 yaşındaki başarılı kalecinin en büyük avantajı ise Galatasaray alt yapısından yetişmesi. Boyu 1.97 olan İsmail Çipe'nin yeni bir yerli kaleci alınması durumunda üçüncü kaleci olarak kadroda tutulacağı belirtildi.

Taffarel'den destek

Galatasaray'ın başına Fatih Terim geçmesi birlikte takımda büyük değişiklikler yapılmıştı. Bu kapsamda, Avrupa'dan ve Türkiye'deki birçok kulüpten teklif alan genç kaleci İsmail Çipe'ye Taffarel'in "Benden ve Muslera'dan öğreneceğin çok şey var. Sana ihtiyacımız da var. Şans bulacaksın" sözleriyle umut verdiği iddia edilmişti.