İşlenmiş etlerdeki büyük tehlike!

Yapılan araştırmalar sosis gibi işlenmiş etlerin manik nöbetlere neden olduğunu ortaya çıkardı.

Güncellenme 20 Temmuz 2018 13:51

Sosis gibi işlenmiş etler kişilerde manik ataklara ve manik depresyona neden oluyor. Aynı zamanda bu etleri tüketmek nöbet geçirme riskini de artırıyor. İşlenmiş etleri tüketen insanlarla tüketmeyen insanlar karşılaştırıldığından tüketenlerin tüketmeyenlere oranla depresyon nedeni ile üç buçuk kat daha fazla başvurdukları ortaya çıktı.

Kurutulmuş et tüketiyorsanız

Yine aynı şekilde kişilere tütsülenmiş ve kurutulmuş et yiyip yemedikleri soruldu. Kurutulmuş ve tütsülenmiş et yiyen kişilerin hastaneye yatış riskini daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

Et koruyucu adı ile bilinen nitrat bakterisi onları tüketen inşaların beyin ve bağırsaklarını etkileyebilmektedir. Bipo bozukluğu yaşayan kişiler üzerinde yapılan araştırmalar bu kişilerde nitrik oksitin maddesinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Uzmanlar bipo bozuklukları ve manik depresyona karşı kişilere özel diyet listeleri oluşturmak gerektiğini ifade ediyor. 1000 kişinin üzerinde yapılan araştırmada işlenmiş et tüketen kişilerin bipo bozukluğun bir parçası olan manik depresyona yakalanma riski üç buçuk kat daha artmaktadır.