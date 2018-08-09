İŞKUR o ilde 3 bin TL maaşla personel alıyor!

İŞKUR, İzmir'de emekliler de dahil 18 yaşını geçmiş herkes için 3 bin TL maaşla iş olanağı sağlıyor.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 15:46

İŞKUR’un, İzmir Çiğli'de faaliyet gösteren Çamaltı Tuz İşletmesi'nde aylık 3 bin TL’ye ücretle çalışacak personel alımına başladı.

Başvurular 14 Ağustos’ta

Personel alımı için başlayan İzmir’de bulunan Çamaltı Tuz İşletmesi'ndeki başvurulara emekliler de dahil 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabiliyor. Başvurular, 14 Ağustos tarihinde saat 10.00'da İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi'nde; öğleden sonra saat 14.00'te ise Osmaniye İŞKUR hizmet binasında başlayacak.

3 bin TL maaş

Üç bin TL ücret alacak işçilerin 3 öğün yemekleri ve kalma masrafları da iş yeri tarafından karşılanacağı öğrenildi. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, işçilerin tuz toplama işinde 11 saat çalışacağını ve günlük 100 TL alacaklarını; 9.5 saat çalışacak işçilerin ise 86 lira ücret alacaklarını, bu ücretlere asgari geçim indiriminin de dahil edileceğini, işçilerin sigortalarının da işveren tarafından yatırılacağını söyledi.