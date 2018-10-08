İŞKUR, 2 bin dolara çalışacak eleman arıyor!

Hükümetin 1.5 milyon kişiye iş vererek adeta bir rekora imza attığı istihdam seferberliği ülke sınırları dışına çıktı.

Güncellenme 08 Ekim 2018 10:46

Yıl sonu gelmeden yaklaşık 1 milyon kişinin işe girmesine aracılık eden Türkiye İş Kurumu yurt dışında çalıştırılmak üzere 2 bin dolar maaşla personel alımı yapacak.

7 farklı ülkeyi içeriyor

2 bin dolar maaşla yurt dışı işçi ilanlarına ilgi üst düzeyde. İŞKUR üzerinden yayımlanan yurt dışı personel alım ilanları 7 farklı ülkeyi içeriyor. Personel alımı yapılacak ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Libya, Irak yer alıyor. İş başvurusu için en az lise mezunu olmak gerekiyor.

Hangi mesleklerde işçi alımı var

İŞKUR yurt dışı ilanlarında genel olarak kalifiye eleman aranıyor. Bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği gibi meslek dalları başı çekerken; elektrikçi, kaynakçı, inşaatçı gibi meslek dalları da bunların arasında bulunuyor.

Almanya'da kazanç aylık 3 bin 700 euroyu buluyor

Almanya için yayımlanan iş ilanları arasında makine ve bilgisayar mühendisi, elektrik elektronik personeli, Avusturya için yayımlanan ilanlarda freeziciler, tornacılar, çatı kaplamacılar, tekniker, mühendis, kaynak, doğramacı, elektirikçiler, makineciler, tesviyeciler, marangoz, yalıtım, boru tesisatı, bilgi işlem, çini döşeme, hasta bakıcı, hemşire, ağaç işleri gibi meslek grupları yer alıyor. Almanya'da kazanç aylık 3 bin 700 euroyu bulabiliyor.

Suudi Arabistan için İngilizce bilen mühendis ilanı

Kuveyt için yayımlanan ilanda aşçı, Libya için yayımlanan ilanda alçı sıva boya ustası, elektrik ustası, duvar ustası, kalıp ve tesisat ustası, Suudi Arabistan için ise İngilizce bilen mühendislere, teknikerlere, formenlere ve laboratuvar ve kalite kontrol yöneticisi aranıyor.

Koşullar alım yapacak firma tarafından belirleniyor

İlanlarda yer alan meslek grupları için belirli başvuru şartları bulunmuyor. Koşullar alım yapacak firma tarafından belirleniyor. İŞKUR'da yayınlanan personel ilanları ile ilgili tüm detaylar İŞKUR'un sitesinde yer alıyor.