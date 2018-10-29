İskoçya Ligi'nde tepki çeken hareket

İskoçya Lig Kupası kapsamında yapılan Hearts-Celtic maçına MacLean'ın hareketi damga vurdu.

Güncellenme 29 Ekim 2018 10:40

İskoçya Lig Kupasında dün akşam Hearts ile Celtic karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-0'lık galibiyetiyle sona ererken köşe vuruşunda yaşanan olay, maçın önüne geçti.

Tepki çeken hareket

Hearts forması giyen MacLean, köşe vuruşunda kendisini savunan Kouassi'nin testislerini sıktı. 20 yaşındaki Fildişili futbolcu, bu hareketin ardından uzun süre yerde kıvrandı. Kouassi, bu hareketin ardından maça devam edemedi.