İşitme Engelliler Milli Futbol Takımımız İngiltere'yi 5-0 mağlup etti!

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B Grubu'ndaki ilk maçında, İngiltere'yi 5-0 mağlup etti.

Güncellenme 30 Ekim 2017 13:53

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerinde B Grubu'ndaki ilk maçında, İngiltere'yi 5-0 mağlup etti.

İngiltere'ye 5 gol attılar

Antalya Stadı'ndaki mücadelede İşitme Engelliler Milli Takımı, atak bir futbol ortaya koydu. Milliler, 12 ve 80. dakikada Hüseyin Er, 40 ve 71. dakikada Fırat Kaya ve 79. dakikada Eşref Metin Su'nun golleriyle İngiltere'yi 5-0 yenerek gruptaki ilk maçında 3 puan almayı başardı.

Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile yaklaşık 8 bin Antalyalı sporsever izledi.

Öte yandan, ay-yıldızlı ekip sahaya "Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun" pankartıyla çıktı.

İkinci maç Çekya ile oynanacak

Tek devreli lig usulüne göre 18 takımın üçerli 6 grupta mücadele ettiği elemelerde, ilk 2'ye girenler finallere yükselecek, sonuncular ise gelecek yıl ekim ayında play-off'ta karşılaşacak.

Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci ve son maçını 17 Haziran 2018'de Çekya ile deplasmanda oynayacak.

İşitme Engelliler 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ne Yunanistan ev sahipliği yapacak.

İşitme engelli çiftten takıma destek

İşitme engelli Kübra Yılmaz-Mehmet Öz çifti gelinlik ve damatlıkla karşılaşma öncesinde sahaya çıktı.

Taraftarları selamlayan çift, gazetecilere yaptıkları açıklamada, milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini ifade ederek, ay-yıldızlı ekibe başarı diledi.