Isınmak için yaktıkları ateş otobüs durağını da yaktı

Manisa'nın Selendi ilçesinde otobüs bekledikleri sırada ısınmak için lastik yakan 4 kişi durağın yanmasına sebep old

Güncellenme 13 Kasım 2017 14:04

Manisa'nın Selendi ilçesindeki Mollaahmetler Mahallesi'nde, gece saaatlerinde otobüs bekleyen 4 kişinin ısınmak için yaktığı lastikler yüzünden otobüs durağı da alev aldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine ManisaBüyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Jandarma, ateş yaktığı tespit edilen C.K, S.K, M.K ve A.K'yı gözaltına aldı.

"Kamu malına zarar verme suçu"ndan gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki ifadelerinde, gece çok soğuk olduğunu ve ısınmak için yolda buldukları otomobil lastiğini yaktıklarını, bu esnada alevlerin durağa sıçradığını söyledikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri ardından savcılığa sevk edilen zanlılara Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari para cezası kesildi.