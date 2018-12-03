İşini bırakıp tavuk çiftliği kurdu, taleplere yetişemiyor

Antalya'da asgari ücretle çalıştığı otelden son maaşını alarak cibi tavuk alan vatandaş, gelen taleplere yetişemiyor.

Güncellenme 03 Aralık 2018 11:50

Antalya Aksu’da 1 sene önce asgari ücretle çalıştığı otelden ayrılarak, 100 tavukla küçük bir çiftlik kuran 69 yaşındaki 5 çocuk babası girişimci vatandaş, tavukların bir yıl içinde büyümesi ile yumurta bolluğu yaşıyor.

Kışları işsizdi

Aksu’nun Macun Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki 5 çocuk babası Mehmet Uysal, yazları mevsimlik işçi olarak çalıştığı otelden kışın kapandığı için ayrıldı. Kışın yaklaşık altı ay boyunca işsiz kalan Uysal, kendi işini kurdu.

Cibi tavuk aldı

Bir sene önce Kasım ayında çalıştığı otelden ayrılan ve son kez maaşını alan Uysal, internet üzerinden 100 tane cibi tavuk aldı. Kendisine orman içinde mini bir çiftlik kuran Uysal, burada yaklaşık olarak bir senedir büyüttüğü tavuklardan yumurta almaya başladı. Uysal, tavuklar büyüdükten sonra adeta yumurta bolluğu yaşıyor.

Tavuklarıyla çocukları gibi ilgileniyor

Uysal’ın çiftliği ormanı tepeden gördüğü için olası yangınlarda hemen itfaiyeye de haber veriyor. Tavukları ile çocukları gibi ilgilenen Uysal, yazları otellerde çalıştığını, son maaşını internet üzerinden aldığını, başka da bir gelirinin olmadığını, orman içinde kendisine küçük bir çiftlik yaptığını, kimseye zararının olmadığını, bir duman görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini, tavuklarının yumurtasına çok talep olduğunu, birçok kişinin sıraya geçtiğini, birçok kişinin yumurtasını dört gözle beklediğini bekledi.