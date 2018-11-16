Işın Karaca, İrem Derici hakkında flaş iddialarda bulundu

Işın Karaca, Sedat Doğan'la evli olduğu yıllarda İrem Derici'nin kocasına evlilik teklifi ettiğini iddia etti.

Güncellenme 16 Kasım 2018 21:49

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, eski evliliğine dair magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Karaca, Sedat Doğan’la birlikte olduğu yıllarda İrem Derici’nin de Doğan’la ilişkisinin olduğunu iddia etti.

“Hayat çok sert ve çok acımasız”

Karaca, Sedat Doğan’la evlendiğinde imzayı attığı anda annesinin haklı çıktığını anladığını, babasının hasta olduğu dönemlerin çok zor geçtiğini, Doğan’la o zaman henüz boşanmadıklarını, bir gece bir arkadaşının İrem Derici’nin sosyal medyadaki fotoğrafını gönderdiğini, fotoğrafta Derici ve Doğan’ın el ele tutuşurken görüldüğünü, o gün 'Hayat çok sert ve çok acımasız, insanı çok yaralayan bir şey' diye düşündüğünü, kimseyi kimseye kötülemediğini, Derici’nin Doğan’a evlenme teklifi ettiğini, İrem Derici’nin Doğan’ın kendisi ile evli olduğunu bildiği halde bunu yaptığını söyledi.

“İrem Derici’yi sevmiyorum”

Sadece kendisinin gözlerine bakmalarını beklediğini dile getiren Karaca, İrem Derici’yi sevmediğini, sesini, şarkılarını ve ahlaki yaşantısını da sevmediğini, kimsenin sütten çıkmış ak kaşık olmadığını ama değerlerin de farklı olduğunu ifade etti.

“Gözüne bakmak isterim”

Ünlü sanatçı Karaca, İrem Derici’nin genelde kendisinin sahne aldığı yerlerde sahne almadığını, karşılaşmaları durumunda hiçbir şey yapmayacağını, gözüne bakmak istediğini, bir insanın gerçek duygusunu anlamak için gözüne bakmak gerektiğini belirtti.

İrem Derici, hakkındaki iddialara cevap verdi

Bu iddialara kızan İrem Derici ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Derici, birilerinin adını başkalarıyla karıştırdığını, o kişinin yıllar öncesine dönüp bakması gerektiğini, Google’a yazınca o dönemde bir magazincinin kendi ağzından anlattıklarının durduğunu, hatta o magazincinin Işın Karaca için verdiği röportajda her şeyin olduğunu, bu iftirayla ilgili yasal süreci başlattığını duyurdu.