İsim değişikliği Twitter'ı kurtarmadı!

Twitter, Türk şirketin açtığı dava ile Periscope'un ismini Scope olarak değiştirmek zorunda kalmıştı. Davada, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Güncellenme 20 Nisan 2018 17:27

2017 yılında Türk şirket Periscope İlet. ve Prod. Hzm Limited'in Twitter aleyhine aldırmış olduğu ihtiyati tedbir kararı sonrasında dünyaca ünlü Periscope canlı yayın uygulamasının Türkiye'deki ismini Scope olarak değiştiren Twitter'ın başı yine dertte.

Tedbir kararı alındı

Twitter'ın uzun süre Periscope markasını haksız şekilde kullandıktan sonra, Scope markasına geçmesinin de marka hukukuna aykırılık oluşturduğunu savunan Türk Şirket tarafından Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk mahkemesinde dava açıldı. Davaya bakan mahkeme tarafından Türk Şirketin talebi doğrultusunda alınan 20 Nisan tarihli ara karar uyarınca, Scope markasının 3. kişilere devrinin engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı alındı.

Türkiye'de akıbeti ne olacak?

Taraflar arasında devam eden ilgili diğer davalarda Twitter aleyhine alınan karar ve raporlara bir yenisini daha ekleyen bu gelişme sonrası, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'deki akıbeti merak ediliyor.