İşe girmek isteyen çocuk Apple'ı hackledi!

Bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar üreten dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, şirkette çalışmak isteyen 13 yaşındaki bir genç tarafından hacklendi.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 14:30

Kendisini hackleyen gencin konumunu bulan Apple, Avustralya Federal Polisi ile birlikte soruşturmayı yapan FBI'a saldırıları bildirdi. Kısa süre içerisinde mahkeme karşısına çıkan genci avukatı savundu.

İş teklifi almak için hackledi

Gencin avukatı Mark Twiggs, mahkemede 13 yaşındaki öğrencinin ne yaptığının ciddiyetini anlayamayacak kadar genç olduğunu savundu ve şunları söyledi:

“Müvekkilim 13 yaşında, çok genç bir yaştayken bu suçu işledi. Suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yoktu ve keşfedildiğinde bu şirkette iş bulabileceğini umuyordu. Bunun sonunun iş teklifi dışında bir şeye yol açacağını bilmiyordu."

Denetimli serbestlik cezası aldı

Mahkeme genci denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. Apple Avusturalya yaptığı açıklamada çalışanlarının şirket ağlarını “dikkatlice koruduğunu” ve polise haber vermeden önce hackleri “engellediklerini” vurguladı.

Apple sözcüsü ayrıca kimsenin kişisel verilerinin açığa çıkmadığını söyledi.