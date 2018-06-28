İş ilanında nefret suçu işleyen yayınevi özür diledi

Destek Yayınları tarafından verilen iş ilanında "Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır" ifadesi gündeme bomba gibi düştü.

Güncellenme 28 Haziran 2018 16:29

Destek Yayınları'nın "muhasebe personeli" için verdiği iş ilanındaki dipnot gündeme bomba gibi düştü. Bahsi geçen ilanda, "Türbanlı adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır" ifadeleri büyük tepkiye yol açarken, yayınevinin sahibi Yelda Cumalıoğlu yaptığı basın açıklamasında özür diledi.

Yayınevi ile görüşerek olayın perde arkasını öğrenen ünlü gazeteci Nedim Şener, ilanı hazırlayan kişinin kovulduğunu açıkladı.

Nedim Şener olayın aslını araştırdı

Olayla ilgili bilgi veren Nedim Şener, kendi kitaplarını da basan Destek Yayınları ile bu saçma ilan hakkında görüştüğünü, Destek Yayınları’nda başörtülülere ayrım yapılmadığını ve başörtülü çalışanların da olduğu söylendiğini, yönetimin haberi olmadan hazırlanan bu ayrımcı ilanı hazırlayan kişi ile iş akdine son verildiğini aktardı.

Destek Yayınları açıklama yaptı

Destek Yayınları'nın yaptığı yazılı açıklamada, “İstemeden de olsa rencide ettiğimiz tüm kardeşlerimizden özür dileriz” ifadelerini kullanıldı.

Yayınevinin muhasebe departmanının eleman ihtiyacı sebebiyle verilen ilanda maalesef yönetimin bilgisi olmadan aranan personelin erkek ve türbanlı olmaması şeklinde bir niteleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, kurumlarının hiçbir konuda ayrımcılık kabul etmeyen bir anlayışa, pratikte de uygulamaya sahip bir kurum olduğunu, ancak ilanı veren bölümdeki bir personelin sabote etmesi sonucu hiç istenmeyen bu vahim durumun ortaya çıktığını, kurumlarının kesinlikle ayrımcı bir politika gütmediğini, aynı zamanda bünyesinde halihazırda türbanlı ve erkek personel çalıştırdıklarını, böylesine zihin bulandırıcı bir algının oluşturulmasına sebep veren bahse konu personelin işine son verildiğini, bundan sonrasında iş ilanlarının yayınlanmasına yönetimin onayı dışında kısıtlama getirildiğini, kurumsal ciddiyete yakışmayacak bu tip bir provokasyona bir daha mahal verilmeyeceğini, istemeden de olsa rencide edilen herkesten özür diledikleri belirtildi.