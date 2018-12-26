İş dünyası yeni asgari ücretten memnun!
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, yeni asgari ücret zammı hakkında değerlendirmede bulundu.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yeni asgari ücret zammı hakkında değerlendirmede bulundu.
İş dünyası için olumlu bir gelişme
AA’ya konuşan Bilecik, yeni asgari ücretin 2 bin 20 TL olmasının iş dünyası için çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.
İş dünyası verilen destekten memnun
İş dünyasının verilen desteklerden memnun olduğunu da dile getiren Bilecik, bu destekler doğrultusunda Ağustos itibarıyla yaşadıklarının bertaraf edildiğini belirtti.
Problemlerin çözülmesi gerekiyor
Bilecik, reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi gerektiğini ve banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerektiğini vurguladı.
Yüzde 17'ler civarında enflasyon öngörülüyor
Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini ifade eden Bilecik, şu ana kadar alınan tedbirlerin fevkalade olumlu olduğunu, ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu gördüklerini, bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.
Türkiye için AB üyeliği hala hedef
Bilecik, çok önemli sıkıntılar yaşandığını, buna rağmen Türkiye’nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inandığını, finansman maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı olduğunu belirtti.