İş dünyası yeni asgari ücretten memnun!

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, yeni asgari ücret zammı hakkında değerlendirmede bulundu.

Güncellenme 26 Aralık 2018 11:10

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, yeni asgari ücret zammı hakkında değerlendirmede bulundu.

İş dünyası için olumlu bir gelişme

AA’ya konuşan Bilecik, yeni asgari ücretin 2 bin 20 TL olmasının iş dünyası için çok olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

İş dünyası verilen destekten memnun

İş dünyasının verilen desteklerden memnun olduğunu da dile getiren Bilecik, bu destekler doğrultusunda Ağustos itibarıyla yaşadıklarının bertaraf edildiğini belirtti.

Problemlerin çözülmesi gerekiyor

Bilecik, reel sektörün finansmana erişim probleminin mutlaka çözülmesi gerektiğini ve banka bilançolarında gerekli temizliğin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yüzde 17'ler civarında enflasyon öngörülüyor

Gelecek yıl yüzde 1'ler civarında bir büyüme, yüzde 17'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini ifade eden Bilecik, şu ana kadar alınan tedbirlerin fevkalade olumlu olduğunu, ikinci 100 Günlük Eylem Planı'nın da olumlu olduğunu gördüklerini, bunların artık daha uzun vadeli olması gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Türkiye için AB üyeliği hala hedef

Bilecik, çok önemli sıkıntılar yaşandığını, buna rağmen Türkiye’nin AB üyeliğinin hala vazgeçilmez bir hedef olması gerektiğine inandığını, finansman maliyetlerinin bu kadar yüksek olmasına rağmen gerek içeride iş dünyasının, gerekse yabancı yatırımcıların güçlü bir yatırım yapma iştahı olduğunu belirtti.