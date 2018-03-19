İş çok, işçi yok!

İstanbul'da tekstil işi yaparken 30 yıllık deneyimi ile memleketi Mardin'e katkı için dönen Yusuf Atay, çalıştıracak eleman bulamıyor.

Güncellenme 19 Mart 2018 10:25

İstanbul'da 30 yıllık bir tekstil deneyimi kazanan iş adamı 39 yaşındaki Yusuf Atay, bu kazancı memleketi Mardin'e taşıdı. Atay, yaklaşık bir yıl önce kendisine bir ortak bularak kadın giyimi üzerine tekstil atölyesi kurdu. Kısa süre sonra Avrupa'ya açılan Atay, sipariş yetiştiremiyor. İşlerin iyi gitmesine rağmen çalıştıracak işçi bulamayan Atay, 45 işçiyle günlük 3 bin adet kadın üst giyim kıyafeti üretilen atölyede talepleri karşılayabilmek için en az 25 işçi daha arıyor.

Avrupa’ya ihracat yapılıyor

Memleketinin ekonomisine katkı sağmak için Mardin'e dönen Atay, 30 senedir sektörde olduğunu, Mardin'deki yatırımların aşağı yukarı bir senedir devam ettiğini, Genellikle Avrupa'ya ihracat yaptıklarını, Almanya, İngiltere, Slovakya, Belçika ve Hollanda gibi ülkelere çalıştıklarını belirtti.

Eleman sıkıntısı var

Atay, vasıfsız eleman bile bulamadığını, elemandan yana sıkıntılı olduğunu, eleman gelmediğini, kendilerinin nitelikli ve niteliksiz eleman aradıklarını, durum bundan ibaret olduğunu, günlük 2 bin ve 3 bin arası üretimlerinin olduğunu, bunun da ayda 100 bin adete tekabül ettiğini, işçi olursa 150 bin adete çıkaracaklarını, tüm bu sıkıntılara rağmen bu şekilde çalışmaya devam edildiğini belirtti.

Ödemede sıkıntı yok ama işçi de yok

Atölyede ustabaşı olarak çalışan Mehmet Ali Bulut ise, "Bu tekstil atölyemizde işçi sıkıntısı var. Bazı gençlerimiz, 'iş olmadığını' söylüyorlar. Ama buna kanmayın. Bakın koskocaman atölye ve iş var. Bizim elemana ihtiyacımız var. Ödemelerde sıkıntı yok. Buyurun gelin beraber çalışalım" dedi.