İş bulma zorluğu yaşayan gençlere müjde!

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada gençlere yönelik müjdeli haberler yer alıyor.

Güncellenme 08 Nisan 2018 13:52

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasada gençlere yönelik çok mühim maddeler bulunuyor. Yeni yasada gençlerin istihdamına yönelik yeni destekler geldi. Artık vergi ve prim destekleriyle gençler daha rahat iş bulacak. Çalışan gençlerin yetim maaşı ise devam edecek.

Süre uzayacak

Yasaya göre 1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında iş girenlere 12 ay süre ile gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği verilecek. İşe yeni giren personel genç ve kadın ise bu süre 12 aydan 18 aya çıkarılacak.

Küçük esnafa müjde

İmalat sektöründe olan esnaf veya küçük işletmelere, 2018'de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği verilecek.

Kimler ölüm aylığından yararlanacak?

Ölüm aylığı alan çocukların lise ve dengi okullarda eğitim alanlar 20 yaş, üniversite okuması halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

Yaş sınırı ne olacak?

Kanuna göre, aylık bağlanan çocuklardan 18 yaş, lise eğitimi görmesi durumunda 20 yaş üniversite okuması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek.

1 Nisan'dan itibaren geçerli

İş nedeni ile aylıkları kesilenlerin ödemelerine yeniden başlanacak fakat geriye yönelik herhangi bir ödeme olmayacak. Maaşın başlatılması için SGK'ya müracaat gerekecek. Bu kapsamda maaşlar 1 Nisan 2018'den itibaren yeniden başlamış olacak.

Parttime çalışanlara müjde

Genç vatandaşların istihdamlarını artırabilmek ve parttime işe girişleri kolaylaştırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkân sağlandı.