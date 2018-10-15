İş Bankası'nın hisseleri CHP'den nasıl alınacak?

CHP’nin elindeki İş Bankası hisselerinin Hazine’ye devriyle ilgili AK Parti çok yönlü inceleme yürütüyor.

Güncellenme 15 Ekim 2018 14:36

Buna göre Siyasi Partiler Yasası’ndaki, “Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını” düzenleyen maddelere yapılacak küçük bir eklemenin CHP'nin hisselerinin Hazine'ye geçmesini sağlayacağı belirtiliyor.

O yasa yürürlükten kaldırılabilir

AK Parti'nin hukukçu kurmayları, Miras Hukuku, Siyasi Partiler Yasası'nın 'partilerin ticaret yapamayacaklarına' yönelik maddeleri ve Atatürk'ün hisselerinin devrinin sağlanabilmesi için çıkartılmış olan '12 Haziran 1933'te çıkartılan 2307 sayılı özel kanun'un yürürlükten kaldırılması gibi seçenekleri değerlendiriyor.

CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor

CHP, Atatürk'ün 5 Eylül 1938'deki vasiyeti uyarınca İş Bankası hisselerinin mülkiyetini elinde tutuyor. Vasiyetnameye göre CHP, İş Bankası yönetim kurulunda 4 üye bulunduruyor. Bankanın gelirinden alınan pay ise, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na aktarılıyor.

Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek

CHP'nin bu hisseleri tam olarak vasiyete uygun olarak elinde bulundurup bulundurmadığı ve bugüne kadar geçen süreçte CHP'nin elindeki hisselerin, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı incelenecek. Diğer bir düzenlemenin de Siyasi Partiler Kanunu'nda yapılabileceği belirtiliyor.

Siyasi partiler yasasında düzenleme mi yapılacak?

'Siyasi partilerin ticari faaliyetle uğraşamayacaklarını' düzenleyen maddelerine, 'şirket ortağı olamayacaklarına' yönelik bir ekleme yapılması halinde CHP'nin bu hisseleri elinde bulundurmasına son verilebileceği değerlendirilen formüller arasında geliyor.