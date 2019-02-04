İş arayan gençler için büyük fırsat!

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi işsiz ve yetenekli gençlere istihdam için harekete geçti.

Güncellenme 04 Şubat 2019 20:35

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, işsiz ve yetenekli gençlerle iş dünyasını bir araya getirmek içim Kariyer Fuarları düzenleyecek. Proje ile hem genç istihdamının artırılması hem de işe uygun eleman bulma imkanı hedefleniyor.

Veri tabanı oluşturulacak

Mart ayı itibarıyla gerçekleştirilmesi beklenen Kariyer Fuarlarında bölgenin önde gelen şirketleri yer alacak. Şirketler personel ihtiyaçları kapsamında öğrencilerin yetenek ve kapasitelerine göre veri tabanı oluşturulacak.

Özel kariyer fırsatları yer alacak

Üniversitelerden yüksel ortalamalarla mezun olan yetenekli öğrenciler için de özel kariyer fırsatları yine bu fuarlarda değerlendirilecek.

Hangi illerde fuar düzenlenecek?

Mart ayında başlayacak olan Kariyer Fuarları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerin yanı sıra Trabzon, Erzurum, Antalya, Konya gibi merkezi illerde gerçekleştirilecek.

Kariyer rehberliği

Bu arada üniversitelerde oluşturulan kariyer merkezleri de öğrencilere okula girdikleri ilk yıldan itibaren kariyerleri konusunda rehberlik edecek.