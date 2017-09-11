Irma kasırgası tropik fırtınaya dönüşecek
ABD'nin Florida eyaletini esir alan Irma kasırgasının şiddetli tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
Irma kasırgasının şiddetli tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan ve kuzey batıya doğru ilerleyen Irma kasırgasının şiddetli tropik fırtınaya dönüşmesinin beklendiği bildirildi.
Irma kasırgasının şiddetli tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.
ABD'nin Florida eyaletininin güney kıyılarını dün saatte 210 kilometre hızla 4'üncü kategoride vuran Irma kasırgasının şiddeti, kuzey batıya doğru ilerledikçe önce 3'üncü, sonra 2'nci kategoriye düştü.