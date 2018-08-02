Irkçılık tartışmalarına Sibel Kekilli de katıldı

Mesut Özil ile ateşlenen Almanya'daki ırkçılık tartışmalarına dünyaca ünlü Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli de katıldı.

Güncellenme 02 Ağustos 2018 10:08

Almanya’daki ırkçılık tartışmalarına Türk asıllı ünlü oyuncu Sibel Kekilli’de katıldı. Kekilli, “Türkler için fazla Alman, Almanlar için yeteri kadar Alman değilim" dedi.

Dünyaca ünlü yapımlarda rol alan Kekilli, ırkçılık tartışmalarıyla ilgili Alman Die Welt gazetesine açıklamalarda bulundu.

Kökeni nedeni ile daha az rol veriliyor

Türkiye kökenli olması nedeni ile daha az ve daha farklı roller aldığından emin olduğunu belirten Kekilli, kendisinden beklentinin bir Türk'ü oynadığı roller olduğunu söyledi.

Eşit şansa sahip değil

Kekilli, göçmen kökenli kişilerin oyuncu olarak eşit şansa sahip olmadığını belirterek "Aynı oranda iyi olmanız kesinlikle yetmiyor" dedi.

Başrolü geri alınmış

Bir yönetmenin kendisine verilen başrolü ırkçı bir gerekçe ile geri aldığını iddia eden Kekilli, "Türkler için fazla Alman, Almanlar için ise yeteri kadar Alman değilim" ifadesini kullandı.

Ne yaşanmıştı?

Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çektirdiği gerekçesi ile Almanya tarafından adeta linç edilmişti. Özil daha sonra, 'ırkçılık yapıldığı' gerekçesiyle Alman Milli Takımı'ndan ayrıldığını duyurmuştu.