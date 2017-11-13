Irkçı paylaşımla ilgili Acıbadem'den flaş açıklama!
Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen depremle ilgili ırkçı paylaşımda bulunan Acıbadem çalışanı açığa alındı.
Acıbadem Healthcare Group şirketinde müdür olarak görev yapan Öznür Ilgar, Irak'ta 7.3 şiddetinde meydana gelen depremin ardından ırkçı bir paylaşımda bulundu.
Öznür Ilgar sosyal medya hesabından "Hayır hazır deprem olmuş bırakalım gebersinler." paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma kısa sürede tepki yağdı.
Acıbadem Holding gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı. Çalışanın açığa alındığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: