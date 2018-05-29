Irkçı parti Mesut Özil'i hedef aldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut Özil, Almanya aşırı sağ partisinin hedefi oldu.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 10:11

Almanya'nın aşırı sağ partisi AFD'nin yönetim kurulu üyesi Beatrix von Storch, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşan futbolcu Mesut Özil'i eleştirdi. Özil için "başarısız bir uyumun rol modeli" nitelendiren Storchi "Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz" dedi.

Özil'e tepki

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen yabancı ve İslam karşıtı yürüyüşte, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti'nin (AfD) yönetim kurulu üyelerinden Beatrix von Storch, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Storch, burada yaptığı açıklamada Alman Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil'e tepki gösterdi.

Storch, "Özil'in Alman pasaportu var ama o Alman değil. Milli marşı okumayan ve Erdoğan ile fotoğraf çektiren Alman olamaz. O başarısız bir uyumun rol modeli'' dedi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'ye yaptığı ziyaret sırasında, bir otelde İngiltere Premier Lig'de oynayan Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmişti. Bu ziyaret, Almanya'da tepkiye sebep olmuştu.