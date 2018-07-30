İrem Sak'tan sürpriz karar!

Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu İrem Sak, yeni sezonda komedi projelerinde olmayacağını duyurdu.

Güncellenme 30 Temmuz 2018 10:54

Güldür Güldür Show’dan ayrılan ve pek çok filmde rol alan oyuncu İrem Sak, yeni sezona hazırlıklar yaptığını, sevenlerine bazı sürprizler yapacağını söyledi. Son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Sak, komedi yapmayı bırakacağını açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Sevenlerinin karşısına çıkacak

Bundan sonra komedi projelerinde yer almayacağını belirten Sak, yeni sezonda bir dram dizi ile sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi.

Güldür Güldür’den ayrılmıştı

Güzel oyuncu yıllardır rol aldığı Güldür Güldür Show’dan ayrılmıştı. Sak, "Toplam 165 bölüm :) ne kadar yazsam çizsem asla duygularımı ve minnetimi özetleyemez. Demo çekiminden, bulunduğum son bölüme kadar.. her ana, her bölüme, her alkışa, her seyirciye sonsuz teşekkürler. (Kafa karışıklığı olmasın, ekip sezon finali yaptı. Proje devam. Ben olamayacağım aralarında )" açıklamasını yapmıştı.

Komediyi bıraktı

İrem Sak, İnsanlar Alemi, Güldür Güldür Show gibi yapımların yanı sıra Yalan Dünya dizisinde Tülay karakteri ile rol almıştı. Sak, artık komediyi bırakıp sinema filmlerine odaklanacak.