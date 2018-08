Güldür Güldür Show'dan ayrılacağını ve artık komedi projelerinde yer almayacağını duyuran İrem Sak'ın yeni adresi belli oldu.

Güncellenme 11 Ağustos 2018 12:24

Güldür Güldür Show’dan ayrılan ve bundan sonraki kariyerinde komedi projelerinde yer almayacağını açıklayan İrem Sak’ın yeni sezonda rol alacağı dizi belli oldu. Başarılı oyuncunun FOX TV’de yayınlanacak olan 'This Is Us' adlı dizinin uyarlamasında rol alacağı belirtildi.

Show TV’nin başarılı komedi programı Güldür Güldür Show’dan ayrılacağını açıklayan İrem Sak, artık komedi projelerinde yer almayacağını duyurmuştu. Yeni sezonda farklı tarzda bir dizide rol alacağını da belirten İrem Sak, bir dram projesinde rol alacağını ifade etmişti. Güzel oyuncunun rol olacağı dizi belli oldu.

FOX TV’de ekrana gelecek olan ve 'This Is Us' dizisinden uyarlama olacak projede İrem Sak, Songül Öden, Celil Nalçakan, Birkan Sokullu ve Olgun Toker’le rol alacak. Ayrıca dizinin adı da henüz kesinleşmedi.