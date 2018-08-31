İrem Sak'ın adını duyan Erkan Petekkaya çok kızdı

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, kendisine sorulan İrem Sak sorusuna çok sinirlendi.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 12:46

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya’nın başrolünde oynadığı Kapan filminin basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Petekkaya, kendisine sorulan İrem Sak sorusuna, "Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları ve bu bölümleri röportajdan çıkartın" sözleri ile sert çıktı.

Petekkaya çok kızdı

Erkan Petekkaya ve Öykü Çelik’in başrolünde oynadığı Kapan filminin basın toplantısı yapıldı. Gazetecilerin İrem Sak’ın "Erkan'la asla evlenmem" sözlerini hatırlatmasına Petekkaya çok kızdı.

Filmin konusu ne?

Cadde’nin haberine göre, 'Kapan' filminde bir sunucuyu canlandırdığını belirten Erkan Petekkaya, "Ben bir babayı, Öykü (Çelik) kızımı oynuyor. Film hakkında çok fazla bir şey söyleyemem, söylersem sürprizi gider.

Oyun içinde oyun

Oyun içinde oyun bir senaryo. Bir sunucuyu oynuyorum. Şaşırtıcı bir senaryosu var, seyirciyi gerçekten ters köşeye yatırıyor. Böyle işleri severim. Stüdyo sahnelerinde zorlandım çünkü monologdu hep konuşuyordum, aksiyonlarda ben yoktum. Oğluma bir kötülük yapılıyor ben de o kötülüğü yapan insanları bir şekilde cezalandırıyorum. Bir, 'Survivor' durumu var" dedi.

İrem Sak sorusu sinirlendirdi

Petekkaya'ya, "Evlenmek zorunda kalsan Olgun Şimşek ile mi evlenirsin, Erkan Petekkaya'la mi?" sorusu yöneltilen İrem Sak'ın "Erkan'la asla evlenmem" cevabı hatırlatılınca ortam gerildi.

Oyuncu, "Bana niye başkalarını soruyorsunuz? Sormayın kardeşim. Bu kısımları ve bu bölümleri röportajdan çıkartın, yapımcılarınıza söyleyin” diyerek gazetecilere çıkıştı.