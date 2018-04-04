İrem Helvacıoğlu 'Kızım ve Ben'in galasına neden katılmadı?

Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu, başrolünde oynadığı Kızım ve Ben filminin galasına katılmadı.

Güncellenme 04 Nisan 2018 13:36

İrem Helvacıoğlu ve Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı "Kızım ve Ben" filminin galası dün akşam Levent'te bir alışveriş merkezinde yapıldı. Oyuncu kadrosunun tamamı galaya kalırken başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu'nun katılmaması tartışma konusu oldu.

Aynı zamanda Sen Anlat Karadeniz’de de oynuyor

Filmin vizyona girmesinin yanı sıra ATV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde de rol alan Helvacıoğlu'nun, galaya katılmasına dizinin yapımcı ve yönetmeni Osman Sınav'ın izin vermediği iddia edildi.

Osman Sınav’a sitem

Star TV'deki Duymayan Kalmasın programında konuyla ilgili filmin yönetmeni açıklama yaptı. "Kızım ve Ben"in yönetmeni ve senaristi Murat Gürvardar ise hem İrem Helvacıoğlu'na, hem de Osman Sınav'a sitem etti.

Galanın Trabzon’da yapılması önerisi kabul görmedi

Yönetmen Murat Gürvardar, dizinin Trabzon'da yayınlanması sebebi ile "Kızım ve Ben"in ilk gösteriminin Trabzon'da yapılması teklifinde de bulunduğunu ancak bu önerisinin bile Osman Sıvan tarafından kabul edilmediğini iler sürdü.