İrem Derici takipçilerini trolledi

Klip çekiminden bir kare paylaşan İrem Derici takipçilerinin "hamile misin?" yorumlarını yapmasına neden oldu.

Güncellenme 08 Şubat 2018 17:14

İrem Derici sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla adeta takipçilerini trolledi. Klip çekiminde bir kare paylaşan İrem Derici, "Sen ne zaman hamile kaldın" yorumları ile karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz günlerde aşırı alkollü bir şekilde kameralara takılan ve bu durumdan ötürü özür dileyen Derici, gündemde kalmaya devam ediyor.

"Ne ara hamile kaldın"

Sosyal medyadan klip çekimlerini ait bir kareden paylaşım yapan İren Derici, karnına koyduğu yastıkla takipçilerinin hamile yorumu yapmasına neden oldu. Derici'ye takipçilerinden ise “Hamilelik çok yakışmış”, “Ne ara hamile kaldın” gibi yorumlar geldi.

İrem Derici paylaştığı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" mesajını yazmıştı.

Daha önce de çocuk istediğini yazmıştı

İrem Derici daha önce de Twitter hesabından yapatığı paylaşımla “Pazar pazar çocuk istiyorum diye uyandım. 30 sonrası sendromu mudur acaba?” mesajını yazmıştı.

Ünlü şarkıcının yaptığı bu paylaşımın ardından eski eşi Rıza Esendemir flaş bir paylaşımda bulunmuştu. Esendemir'in paylaşımı ise "Biri Demir biri Ayşe hem de iki tane olacaktı. Bu tweet yarın kendini imha edecek" paylaşımı ile Derici'ye gönderme yapmıştı.